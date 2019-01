LOS CELOS "Me chocaría estar con alguien muy guardabosques, cuida o inseguro. Es lo normal. Conoce el medio y está atento. 'Guarda con este', me dice por ahí. Y los dos entendemos que además del respeto de cualquier pareja, tenemos que cuidarnos de no dar lugar a determinadas situaciones. Tal vez el sí era celoso en otra etapa. Pero no me puse a ahondar. Yo no soy celosa… Yo siempre fui más relajada. Realmente creo que es muy especial lo que me pasa con él. Así como lo que a él le pasa conmigo. Re contra confío en Nico. No tengo dudas ni inseguridades. No me va a jugar por atrás. Es la persona más honesta y frontal que conocí en mi vida. Puede no tener filtro, pero no tiene rollos. Es simple. Eso me gusta de él. Yo venia con algunos problemas para saber si iba a poder volver confiar… Con Nico no me pasa. Sé que me respeta. Me siento cuidada en todos los sentidos"