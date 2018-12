–Yo desde muy chiquita supe que quería serlo. Y mis compañeros del colegio y de teatro me fueron alentando. En cuanto a colegas, Mirta Busnelli fue la primera actriz que me dijo que le gustaba lo que hacía. A mis papás, María Rosa (abogada) y Carlos (aviador) les daba miedo esta profesión porque no sabían cómo ayudarme y les costaba entender que no había continuidad: que los trabajos empiezan y terminan. Pero yo me acostumbré y me adapto fácil. Igual, eso no quita que finalizar algunos proyectos, como 100 días, me de mucha tristeza.