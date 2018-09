"La remo. Porque el mundo de la moda es competitivo. Hay muchísimas chicas hermosas. A pesar de que hay oportunidades. La frustración está ahí, cada vez que no quedás… Tenés un mes lleno de trabajo y otro tranquilo. Pero no decaigo", asegura Sofi, que siempre tuvo pleno respaldo de su mamá y su hermana, y una gran debilidad por su sobrina Lucy. Revela que "gracias a la terapia pude perdonar y aceptar cuestiones dolorosas. A nivel profesional, me gustaría tener una experiencia en el exterior".