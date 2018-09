En 2015 fue Miss Argentina. Un año más tarde, su vida quedó "patas para arriba", dice. "Entrenaba en exceso. Me bajó la presión de golpe, me desmayé y me golpeé contra un zócalo del baño. Al despertar no me acordaba de nada. No reconocía a nadie. Ni sabía quién era yo. Pasé internada quince días. Pedía un espejo para verme, porque me mostraban fotos y no podía señalarme. No me dejaban salir de mi casa, no sabía cómo volver. ¡Quise morir! Tuve mucha ayuda psicológica. Hasta que un día, mientras vomitaba, grité instintivamente '¡mamá!', después de meses de llamarla 'Mercedes'", relata Clau sobre el colapso por estrés que le provocó un tipo de amnesia disociativa.