–Fede tuvo el desparpajo y la valentía de desestructurarme. No le importó el qué dirán. Conecté con él desde un lugar distinto. Después de aquella pelea no quería verlo más. Sabía que seguía enamorada de él, pero no quería que me lastimara. Le dije que no me arruinara el viaje, que se fuera… ¡y no me hizo caso! Se apareció en medio del bosque, me miró y me aflojó. Morí de amor. Entonces supe que definitivamente no tenía resuelta la separación: quería estar con Fede.