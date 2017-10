"¿Habré bajado cinco, seis kilos? No lo sé: no me peso ni me mido. Sí, por ahí estaba más cachetona. Muchos que venían a ver Camila (2013) me decían '¡qué tetas, Natalie!', pero no tengo demasiado registro. Coincidió con mi independencia y la angustia por una crisis con mi novio (Ramiro, 30, con quien lleva cuatro años de relación y tres de convivencia). Soy cero actividad física, porque no tengo disciplina. Tal vez algo de rollers… Pero mis gambas siempre se llevaron los elogios (risas). Antes vivía para comer y ahora como para vivir: balanceo y compenso. Lo mejor es comer casero, sabiendo qué ingredientes ponés en cada plato. ¡Usen vaporera!", sostiene la actriz de Las Estrellas.