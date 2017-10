–¿Y qué hay sobre Juan (8)?

–Él vibra diferente. Es mi Yoda. El maestro que demolió uno a uno los edictos que quedaban de las monjas alemanas con las que me eduqué. Si cuento que va al colegio con mis carteras, mis collares y mis clutchs como cartucheras no es para exponerlo, sino para hacer honor a su lección de libertad. El rosa no es sólo para nenas, y las muñecas pueden reemplazar al fútbol. Nunca obligo a mis hijos a hacer o deshacer: me ocupo de saber de qué tienen ganas. A Juan, que es un gran provocador, le explico que debe ser lo que elija, que yo lo banco, pero que no todo el mundo estará capacitado para entenderlo. Y que detrás de una provocación puede venir algo que angustie. En algún punto, creo que disfruta de entrar al aula y quebrar cerebros. Con el mío sabe que no podrá. Ya no digo "¡¿qué te pusiste?!", sino "¿che, a vos te parece?". Me preocuparía si sus maestros me dijesen que no encaja en el grupo… Pero es querido, y sé que tiene que ver con su valentía.