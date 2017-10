–Hablaste de mindfullness, autorregulación y la autoconexión… ¿Sos una mina espiritual?

–No soy de rezar. A veces, cuando registro esos momentos buenísimos, me sale el (se toma el pecho y mira hacia arriba) "¡ay, gracias!". De hecho, cuando fuimos a San Juan a hacer la campaña de mi marca, todos decían: "¡Vamos a la Difunta Correa! ¿Qué podemos pedirle y prometer volver después de que se cumpla?". Y parada ahí, pensé: "Pero… ¿qué pediría?". Tengo mis hijos sanos, mi familia es feliz… Sólo me salió agradecer, ¡y me sentí tan bien!