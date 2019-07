No es la primera vez que la ex Hannah Montana da un guiño de admiración por la Princesa del Pop de los '90. Hace unas semanas estrenó el videoclip de su canción "Mother's Daughter" y su atuendo era casi igual al que su ídola usó en el videoclip de "Oops I did it again": un mono colorado súper ajustado con cuello alto. Ella misma admitió su homenaje a Britney con un posteo que subió a las redes mencionando la canción.