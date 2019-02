Lady Gaga ganó su primer Oscar. No fue a Mejor Actriz –como tanto se rumoreaba–, pero, para ella, fue igual de emotivo. Al recibir su galardón dorado a Mejor Canción Original, lo miró y al instante se conmovió. Y luego, con su voz entrecortada, tomó el micrófono para destacar el duro trabajo que viene realizando y brindar un fuerte mensaje: "No se trata de ganar, se trata de no darse por vencido. Si tenés un sueño, pelea por él. No se trata de cuantas veces te caes o te golpeas, sino de cuantas veces te paras, te pones de pie y tenés el valor".