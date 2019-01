"¿Qué clase de abuelo soy?", le comentaba Leyrado a GENTE. "¡Uno muy divertido! Juego con mis nietos, los malcrío… Los disfruto enormemente. También los acompaño. Me enseñan las cosas que no sé hacer con esos aparatos infernales. Aunque en realidad no tengo demasiada necesidad: computadora no uso y el iPad, sólo para leer el diario. Aún prefiero el papel, el olor del papel, el peso del papel… Una pantalla es muy distante para leer una historia que te remonte a algo".