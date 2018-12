¿Qué temas bailaron los campeones? Arrancaron con Can't take my eyes off you en la versión de Gloria Gaynor (fueron elegidos por tres de los cuatro jurados y se pusieron 1-0 arriba); This is what you came for, de Calvin Harris (ese ritmo dejó las cosas 1-1; en ese momento, el programa alcanzaba 18 puntos de rating); Milongueando en el '40 de Aníbal Troilo (le "sacaron viruta a la pista" y sumaron otro punto, para ponerse 2-1) y Será que no me amas de Luis Miguel, junto a su coach, Nicolás Merlín. Hubo empate y, entonces, el teléfono fue el vehículo para definir al ganador. Tras mucho suspenso, los Serrandín se enteraron de que se habían convertido en la dupla más joven en conseguir el máximo trofeo (en 2016, Flor Vigna tenía 22 cuando ganó junto con Pedro Alfonso, apenas un año más que Morandi). Marcelo, emocionado por otra temporada que se va, anunció que ShowMatch volverá el 8 de abril para cumplir tres décadas en la televisión. ¡Hasta la próxima!