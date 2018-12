–En el Hospital Provincial de Rosario me contaron que no existe contención ni asistencia psicológica. Las chicas lo hacen y salen destrozadas. Después, que Dios las ayude. Una muy amiga mía abortó y hasta el día de hoy no lo puede superar. ¡Y eso que tuvo hijos…! Yo la abrazo y no la juzgo ni condeno, pero fue a matar a su hijo y eso es algo que no se puede sacar de la cabeza. Es que si lo pensás, eso no te hace libre. Todo lo contrario: te hace esclava de un acto horrible y violento. Por cierto, las de pañuelo verde luchan contra la violencia hacia las mujeres, y yo creo que no hay nada más violento que eso. Todo divino con el cartel de Ni Una Menos, ¿pero en qué momento empieza a valer la vida de una mujer? ¿Me van a decir que la vida de mi hija Uma no valía cuando estaba en la panza? ¿Recién vale cuando tiene veinte años y el novio la caga a trompadas? Eso, hasta hoy, ninguna me lo supo responder.