Pero ahora, Fabián desmintió lo que había dicho y lo explicó en diálogo con Intrusos: "Lo que se dice es un error de interpretación, nunca quise decir eso, no lo sentí así. Lo voy a aclarar el miércoles que viene en la audiencia. No tengo hijos, no tengo esposa, no tengo departamento, eso es lo que quise decir y se habrá transmitido de otra manera", comenzó diciendo.