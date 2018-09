–No estoy tan pendiente de la geografía: me mueven los proyectos. Por eso me animé a hacer Despertar de primavera en catalán. Creo que soy un tipo valiente. Aventurarme a aprender otra lengua fue toda una experiencia. Algo que me ayudó: mirar la serie catalana Merlí me sirvió para conectar con la musicalidad del idioma. Después, pasé horas leyendo en voz alta, grabándome y escuchándome. Mucho esfuerzo. Pico y pala, como me gusta decir a mí. Volviendo a tu pregunta: me encanta Madrid, es una ciudad maravillosa, pero no me puedo olvidar de Buenos Aires. ¡Soy un romántico empedernido!