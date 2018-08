Entre sus mayores éxitos figuran "Natural Woman" (1968), "I say a little prayer" (1968), "Day Dreaming" (1972), "Jump to It" (1982), "Freeway of Love" (1985) y "A Rose Is Still A Rose" (1998). Un dueto de 1986 con George Michael, "I Knew You Were Waiting (For Me)" alcanzó el número uno en varios países.