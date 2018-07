El Fiscal Fuenzalida citó en varias oportunidades a Diego, no era necesario su presencia y solo bastaba con un escrito de su abogado, pero el Diez no concurrió nunca. "Al no contar en autos con la correspondiente acreditación de circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se remitieran y recepcionaran los mensajes de audio con contenido amenazante, característica del hecho que se buscaba determinar con el testimonio de quien, de acuerdo a lo denunciado, recibiera dichas comunicaciones: el padre de las víctimas, con cuya comparecencia no se contó pese a las reiteradas solicitudes al respecto", dice textual el fallo que ahora quedó firme y archiva la denuncia de las hijas del Diez contra Rocío. Una batalla perdida para Dalma y Gianinna.