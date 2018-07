Vernaci, que continuará con su programa de las tardes, La Negra Pop, en Pop Radio (101.5) cerró: "No me propusieron nada más. No es que me dijeron qué pasaba si no estaba Humberto, o si nos pagaban todo junto en enero después de que pasen los tres meses de la tormenta. No hubo nada. Cero. Me entero de que dicen que me propusieron de todo e igual dije que no. Mentira. Me dijeron, '¿lo echamos a Humberto?'".