En una entrevista con Intrusos, Ivana no ahorró palabras para hablar de su ex amiga y se refirió al audio de Nicole contra Cubero: "Yo de la falsa vegana no hablo. La verdad es que los audios no me sorprenden. La gente agresiva no me interesa. En general hay gente que es de la lengua para fuera: 'la mejor madre, la mejor esto…'. Las cosas de a poco salen a la luz".