"¿Cómo no lo voy a salir a bancar? Pero no porque sea mi viejo sino porque es una persona que conozco y sé cómo se maneja en la vida. No soy el único que lo conoce, somos muchos y salgo a bancar porque sé el tipo de persona que es e infinidad de personas pueden dar fe de eso. No lo dudo un segundo", le dijo a la conductora del ciclo.