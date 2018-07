Al día siguiente ya había estallado todo en las redes. Y hasta apareció la ex de Rodrigo: "Esto no lo veo como un romance. Ella se enamoró de su cama; pasan un buen rato ahí, nada más", tiró Macarena, su primera esposa. Pero Jimena no se horrorizó con el comentario: "Es un buen augurio", se limitó a decir.