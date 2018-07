–(Interrumpe otra vez) Pedí disculpas, pero creo que de alguna manera me vi obligada a hacerlo. Tuve dos encuentros. Uno en la DAIA, donde me dijeron que no me perdonaban. Salí desencajada, me caí y me lastimé la cara; nadie me ayudó ni a levantarme. Después, el por entonces presidente de la institución me pidió encontrarnos al día siguiente y no quería que fuese en un café, sino en mi casa. "Te voy a convertir en heroína", me dijo.