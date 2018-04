"Esta foto llena de mis imperfecciones la publiqué anoche. Hoy me llegaron cientos de mensajes de mujeres comunes contentas porque una como ellas, pero con un poco de fama, se mostró sin retoques. La fuerza, la de nosotras las mujeres no se construye en el gym, aunque esta bueno si tenés tiempo (yo me muero por ir más). La fuerza nuestra está adentro, en la capacidad de ir a laburar sin dormir porque se despertó el nene, de bancarnos la que sea aún solas para que ellos jueguen un rato más si es que están felices, en superar a los que nos quieren bajar la autoestima, en confiar en lo que podemos hacer y en tener fe, que lo que más deseamos puede llegar a suceder que lo que más nos duele puede llegar a sanar. Porque ser mujer es en gran medida ser fuerte" escribió María Julia en su story.