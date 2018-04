"Me sirvió mucho ver la película de Marilyn. Además de a Griselda y a Susana. En Marilyn encontré esa inocencia pícara que es súper sensual. '¡Es por acá!', dije. Porque Sugar quiere casarse con un millonario, pero no lo hace de ambiciosa, sino porque cree que es la única manera de salvarse. Arturo Puig –el director–, Max Otranto –el stage manager–, además de Fede (D'Elía) y Nico (Cabré), me ayudaron mucho. Construí mi propia versión de Sugar Kane", le confesó la novia de Fede Bal a GENTE.