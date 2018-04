El fin de semana pasado, la aparición no anunciada de Charly en el escenario del teatro de Colegiales sorprendió a todos. Cuando se subió el telón apareció sentado en medio del stage con sus dos teclados. Junto a los Turf, que completa Lea Lopatín, interpretaron un setlist de cuatro temas, King Kong (de Random), Substitute de The Who, Chiquilín (de La hija de la lágrima) y Me siento mucho mejor, originalmente de The Byrds e incluido en Filosofía barata y zapatos de goma.