Por si fuera poco, ¡la cosa siguió fuera de la Catedral! Al salir, Sofía volvió a intentar la foto, pero su real nuera no la dejó. Luego, la mujer que reinó entre 1975 y 2014 se acercó a Leonor para darle un dulce beso en la frente. Una imagen que podría haber sido idílica de no ser por lo que sucedió después: no bien se alejó la suegra, Letizia limpió la frente de su hija con la mano.