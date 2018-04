Desde que se separó de Angelina Jolie en septiembre de 2016, a Brad Pitt (54) le adjudicaron todo tipo de romances. Desde el ya clásico "volvió con Jennifer Aniston", hasta un supuesto touch and go con Kate Hudson que ella misma negó enfáticamente no sin antes reírse de la posibilidad en el programa de radio de Howard Stern. También se dijo que había decidido pasar una temporada -un año para ser precisos- célibe. Definitivamente, el mundo lo quiere ver otra vez en carrera romántica.