Grimau y Olga lo vieron sentados juntos, pero la más emocionada fue Muriel Santa Ana, que gastó varios pañuelos de papel. "Me lloré todo conmigo misma… un papelón –bromeó luego–. Pero estoy realmente conmovida por la respuesta de la gente. Le dije a Juan Parodi (el productor) que ligamos de rebote el amor que todos tenían por Sandro. Conocer a Olga, además, fue hermoso. Hoy me mandó un audio en el que me agradeció". Parodi, a su vez, señaló: "Esto fue de locos. Haber terminado el último capítulo en el Gran Rex, después de tres años de comenzado este proyecto, es una felicidad".