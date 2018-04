"Estoy conectado, uso las aplicaciones de mensajería instantánea, leo por internet, lo que no comulgo es con compartir mi vida y mi privacidad a través de las redes. Hacer un relato de mi día, desde el desayuno hasta el momento de ir a la cama. Me pregunto a veces qué tendrá que ver eso con mí. Me cruzo con un amigo y me dice 'ayer fuiste a tal lado', le pregunto: ¿cómo sabés? 'Porque lo subieron'… En ese sentido me siento afuera. Son mis hijos los que me explican todo sobre este mundo, qué es lo privado, de lo público hay información que se puede ocultar, que hay un muro, aceptaciones de amistad, es un modo de vincularse distinto", le confesaba Francella a GENTE a raíz de la encuesta de Google.