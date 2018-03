-Te siguen muchos adolescentes que capaz todavía no pueden comprar tu ropa, ¿qué tips les darías para lograr un look Artemis?

-Empezar a tener básicos, una buena musculosa, un short tiro alto, un blazer estructurado con hombreras. Los hombros siempre suman, no hay nada positivo en un hombro caído. Que sean inteligentes para buscar prendas baratas. Y que hagan, muchos se preguntan de todo. Yo nunca me pregunté nada. Capaz me la pegué, capaz no, pero no me cuestionaba lo que podía llegar a pensar el otro. Hice.