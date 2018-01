Guillermo López soltero en Pinamar: "Me separé con amor; no estoy buscando reemplazo" El conductor rompe el silencio luego de separarse de la exquisita modelo y periodista Sofía “Jujuy” Jiménez, tras una relación sin escándalos que llevaba casi cinco años. Confiesa que guarda el más lindo de los recuerdos de ella, que siempre va a estar en su corazón y que por ahora no está pensando en otra pareja.