"Básicamente sentía que me ahogaba, que no podía respirar. Y soy cantante, así que todo lo que hago depende de esta capacidad. La energía también depende del aire, y en todo este proceso yo me ahogaba. Creo que nunca había estado tan asustado en toda mi vida, ni había tenido que soportar tanto dolor. El año pasado a esta altura, tenía mucho miedo y me sentía muy solo, al no ser capaz de explicar lo que me pasaba", concluyó.