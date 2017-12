Enamorada, Araceli no fue menos que su esposo a la hora de contarle cuánto lo quiere: "Sos mi todo. Love eternamente. Y agradecida de encontrarte. Me diste aire, tranquilidad, paz, verdad, compañía, escucha, silencios, alegrías, cuidado, protección, miradas. Todo reúne lo que busqué. Mi risa cambió a partir de vos. No sabía que sonaba así tan divertida y espontánea. Te amo", le escribió a modo de respuesta en la misma publicación.