Russell aclara que los involucrados deben permanecer anónimos porque tanto víctimas como victimarios todavía trabajan en la industria de la moda. "Las personas que contaron sus historias no dieron explicitamente el permiso para que se contaran en otros lugares. Si bien este es un espacio público (…) sean respetuosos del anonimato", pide Cameron.

Los duros relatos no solo son de modelos. La asistente de un fotógrafo contó como él le pidió que se encerraran en el baño y lo fotografiara mientras se masturbaba. "Tenía 23 años y no supe que hacer. Él era mi jefe y mi amigo. Sentí que era uncool sino decía "¡Ah! Es arte!. Pero me sentí violada y enojada", detalla esta chica a Cameron.