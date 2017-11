Según Deadline, que dio la noticia del proyecto, "Al igual que la película, la serie Four Weddings and Funeral sigue a un grupo de amigos mientras sus vidas se cruzan a través de estos cinco eventos, y cada temporada sigue una historia diferente". El sitio también informa que Hulu está actualmente desarrollando el proyecto y que aún no se sabe si Grant y Macdowell harán una aparición.