Su profesora de química en los años del politécnico Bibiana Vignaduzzo sigue dando clases en la escuela y los recordó como "un grupo muy unido que nunca dejaron de estar en contacto". En diálogo con el programa de radio Procopio 830 habló de ellos. "Alejandro Pagnucco era muy bromista. Terriblemente bromista. Simpático. Alegre. También recuerdo en forma particular dentro de ese grupo, pero que no falleció, al arquitecto Ariel Benvenuto. Al resto no los recuerdo tan presentes, pero sí que fueron alumnos míos".