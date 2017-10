F: No sé si ser ganadora, pero a mí me enseñó muchísimo Pedro Alfonso. Es mi amigo y fue mi maestro tanto en el Bailando como en el teatro. Mas allá de su talento, su perseverancia y su esfuerzo, él me mostró con el ejemplo que siendo una buena persona te va bien. Quizás en el medio parece que triunfa el que está en el quilombo o es malvado, pero si te fijás con hilo fino ves que hay gente como Pedro y Paula que están hace ocho años y tienen películas, obras de teatro y una familia hermosa… y todo eso nos enseñó a Nico y a mí que se puede formar una pareja recontra estable, pensar en una familia y ser exitosos siendo fieles a uno mismo.