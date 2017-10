En la foto se ve a la modelo, divina, posando con un vestido corto negro. Fue el brillo del género el encargado de dar una impresión equivocada que la misma Sofía negó en diálogo con Gente. "No sé qué ve la gente, ¿tendré panza? Habré vuelto con un kilito de más de Europa…. Se ve que están más ansiosos que yo por un embarazo. Obviamente que cuando venga vamos a estar más que felices. Pero no, todavía no", contó muy simpática y entre risas.