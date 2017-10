La morocha fue descubierta por las cámaras de GENTE paseando muy mimosa por Palermo, de la mano de su nueva conquista y no tuvo más remedio que admitir su nuevo estado civil.

"Desde que se me derrumbó la idealización del cuento de hadas –porque con el padre de mis hijos no pude cumplirlo–, tengo otra filosofía, donde la prioridad es pasarla bien. Ya no me pongo la presión del 'para toda la vida', ni creo en mantener una pareja por el qué dirán o por los hijos", dice Paz, quien hace un año se separó del empresario Jorge Basile, padre de sus hijos Milan (2 años y medio) e Italo (15 meses).