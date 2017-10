El guión de la historia trata sobre el abuso infantil, tiene ciento cuarenta páginas y ella las leyó de un tirón. "No paré de leer. Y de algo estoy segura: si me divierte y me engancha un personaje, lo voy a hacer. ¿Por qué no? Todo lo que sea trabajar me parece que está bueno. Y Mauro está de acuerdo en que haga todo, siempre y cuando mi prioridad sea seguir su carrera". Por supuesto que sí: los tres meses de filmación coincidirán con las vacaciones del Inter y el parate de los torneos de fútbol por el Mundial.