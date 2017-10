El martes 26 de septiembre, después de festejar el cumple número 29 de Juan Martín en Tandil, partieron rumbo a China, donde participará esta semana del ATP 500 de Beijing, y a partir del 8 de octubre, del Master 1000 de Shanghai. Aunque Morrison (3 años, hijo de Barón y Daniel Osvaldo) siempre los acompaña, esta vez se quedó al cuidado de la abuela Gabriela, mamá de la actriz. Solos, como en una mini luna de miel, subieron fotos desde el Lejano Oriente. ¿La primera? En la Gran Muralla, y luego en distintos paseos por la ciudad. Ahí, Jimena se encargó de ponerle humor al viaje en sus redes: "Me caminé todo el barrio. No tienen tarjetas, no andan. No aceptan dólares y no hablan inglés. Les importa un h… y medio entender, así que re bien. En un momento ya me moría de hambre. Llego y veo el menú. Compré. ¿Qué era ese bowl flotante? ¿Qué comí? Comí rana, comí cerdo, comí perro".