PAMPITA VS. NICOLE. Un repaso de la histórica pelea entre las modelos top, que todavía sigue vigente.

CATALUÑA. El periodista Andrés Repetto analiza el conflicto: "La declaración de independencia es poco seria".

CRISTIAN CASTRO. Durante tres noches, el cantante mexicano homenajeó a Sandro de América en el hotel Hilton.

ELLERSTINA. Los Pieres ganaron el Abierto de Hurlingham a pura garra, después de que Facundo dejara la cancha en ambulancia.

LULI & POLINO. Poco antes de viajar a Miami para recibir a Matilda, Salazar aplaudió en el teatro a Marcelo, padrino de la beba.

KAMPFER MAMA. Nació Juan Kämpfer Badaracco, y la periodista estuvo acompañada por Agustín, el padre del bebé.

LA GRAN GALA DE COAS. La Comida Anual Solidaria cumplió 41 años y anticipó la Feria de las Naciones.

MARTIN SIVAK. El autor de El salto de papá compartió la historia de su padre, Jorge Sivak, en un libro entrañable.

FLOR VIGNA & NICO. La ganadora del Bailando 2016 y su novio, conductor de la Rock & Pop, hablan de la pareja mediática que formaron.

NOELIA MARZOL. Las vacaciones en Miami con su novio, el empresario gastronómico Marcos Baldovino.

MALENA GUINZBURG. "No soy un ejemplo. Solo una mina que se ve más linda si está flaca", asegura la humorista, que bajó de peso con la dieta del metabolismo acelerado.

GERONIMO RAUCH. La ex estrella pop de Mambrú, próximo a estrenar show en el Luna Park, asegura: "Cuando canto en casa, mi hijo me pide que me calle".

ALBERTO LECCHI. Estrenará Te esperaré, su nueva película, mientras disfruta de presidir el Club Atlético Temperley.

TAINA GRAVIER. La primera comunión de la hija de Valeria Mazza en la Parroquia Nuestra Señora de la Paz, de Olivos.

VIOLENCIA DE GENERO. Fabiana Tuñez, del Instituto Nacional de las Mujeres, se refiere al caso Paluch y a su denuncia contra Gustavo Cordera.

EL CUMPLE DE MARADONA. Los festejos en Dubai, rodeado de sus amigos y de Rocío Oliva, "la mujer de su vida".

MARLEY PAPÁ. Desde los Estados Unidos, el nacimiento de su hijo Mirko gracias a un vientre subrogado.