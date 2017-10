–Paralelamente a tu labor política sos esposa, madre… ¿Tenés tiempo para todo?

–A las mujeres modernas que trabajamos mucho se nos hace difícil conciliar la vida profesional con la familiar… Yo digo que la política no es un trabajo, sino una forma de vida. Los siete días de la semana estás al servicio. Mis hijas me acompañaron mucho siempre, lo mismo que mi primer marido, pero él no venía de la política, y entonces se volvió complicado llevar adelante el matrimonio. Hoy estoy perdidamente enamorada de Manuel Mosca, padre de mi tercer hijo y que también se dedica a la política (NdeR: Es presidente de la Cámara de Diputados bonaerense). Como me entiende y nos complementamos bárbaro, llevamos adelante esta linda familia ensamblada.