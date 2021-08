Greenpeace se une a Fortnite para concientizar acerca de la protección del medioambiente

Los videojuegos son un canal directo para conectar con una generación entera que cada vez consume menos medios tradicionales. Llegar a los jóvenes en temas delicados no es tarea sencilla, y por eso la ONG Greepeace optó por una divertida dinámica para ayudar a concientizar a cientos de miles de jugadores sobre los daños que ocasiona el sobreconsumo en el medio ambiente. #ForTheGreenWin es una campaña para Latinoamérica que surgió en Chile, y que cuenta con Fortnite y su modo creativo como principal protagonista.

El objetivo de la experiencia es superar cinco ecosistemas de Latam que se enfrentan a un trágico destino: selva, bosques, marino, desierto y montaña, y que están representados como diferentes biomas. En la historia nos convoca la Doctora Green, una científica de un futuro distópico en el que el planeta sufrió las consecuencias del cambio climático, y explica que todas las personas, en el presente, podemos salvar la Tierra si comenzamos a cuidarla.

Quienes lo jueguen no solo podrán divertirse con los desafíos, sino que podrán empatizar y comprender mejor las problemáticas a las que se enfrentan los ecosistemas de la región.

Para ingresar a estos escenarios, hay que seleccionar la opción “Descubrir” en el Modo Creativo e ingresar el código 7363-4803-0977. Al hacerlo el jugador se trasladará al año 2186, donde la naturaleza está devastada. Allí se encuentra la base subterránea de la Doctora Green, lugar en el que se podrá viajar al presente a través de portales y salvar al bosque, la selva, la montaña, el mar y el desierto florido de su destrucción.

Cada uno de estos cinco biomas también tiene su código individual:

● Desierto: 9376-2043-4789

● Montaña: 8544-8434-2265

● Bosque: 7609-0929-1808

● Selva: 4386-1475-340

● Marino: 6113-4478-1638

Pero la campaña no solo concluye ahí, sino que la segunda etapa contará con el torneo de dúos #ForTheGreenWin que se realizará el 29 de agosto de manera virtual, y que conta. Será un battle royale con destacados jugadores, deportistas y creadores de contenido. Al mismo también podrán acceder quienes hayan alcanzado los mejores puntajes en los biomas del Modo Creativo.

Latinoamérica cuenta con varios ecosistemas repletos de vida a lo largo y ancho de su territorio. Todos se ven afectados por el consumo desenfrenado, y esto no solo afecta a las especies autóctonas, que muchas veces son únicas en el mundo, sino que también aporta al cambio climático y al calentamiento global. La deforestación y los incendios en bosques y selvas, la minería en las montañas, la contaminación en los océanos y la caza, muchas veces indiscriminada, de animales son constantes problemas en la región.

Quienes quieran y puedan aportar a la causa también podrán realizar donativos a través de paypal en Streamlabs Charity, que serán destinados a investigación, trabajos de denuncias, desarrollo de soluciones y a que Greenpeace pueda mantener independencia política y económica.

Desde Infobae Gaming dialogamos con Soledad Acuña, Directora de sustentabilidad y movilización de Greenpeace Andino.

¿Qué van a aprender quienes jueguen los mapas del modo creativo?

- Vamos a aprender que la Tierra tiene distribuidos distintos tipos de ecosistemas y biomas, los cuales parecen ser tremendamente diferentes entre sí, respecto a las especies que lo habitan y cómo están compuestas. Sin embargo, forman parte de un todo y al estar amenazada, de alguna manera empieza a involucrar también el equilibrio sistémico de los demás biomas. Vamos a recorrer distintos y diversos escenarios naturales, y a realizar distintos desafíos enfrentándonos así a cómo podemos desarrollar distintas estrategias como un activista virtual para defender estos verdaderos santuarios o biomas que están presentes en nuestra Tierra.

- ¿Por qué eligieron Fortnite como plataforma para dar este mensaje?

- Fortnite es un videojuego de plataformas y experiencias múltiples que está utilizado por millones de usuarios en el mundo, sobretodo es muy accesible y de forma gratuita, porque es jugable desde distintas plataformas. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de sesgo para utilizar y no promueve la compra necesaria de alguna consola. Además, tiene un Modo Creativo, lo que nos permitió desarrollar estos distintos biomas, estos distintos escenarios para poder transmitir las distintas realidades de los diversos ecosistemas o biomas que están afectados en problemáticas ambientales. No existe restricción tampoco en términos de edad y es una plataforma totalmente inclusiva. También lo decidimos porque apelamos a la innovación, que como organización a lo largo de todo el mundo tuvimos que desarrollar para poder comunicarnos ya sea virtual o digitalmente con toda la audiencia necesaria para poder transmitir los peligros que amenazan a nuestra Tierra.

¿Creés que los videojuegos son una buena herramienta para aprender y que se peude usar de manera educativa?

- Por supuesto que sí. No solamente los videojuegos sino que cualquier herramienta que sea digital, que sea utilizada con un fin positivo, que apele a la conciencia, que apele a la reflexión, ya sea en cualquier tipo de activismo, puede impactar fuertemente - no sólo en niños y adolescentes - sino en todo quien lo utiliza. Fomenta la participación y la comunicación intercultural de todas las personas que lo practican. Ayudan a mejorar la memoria, la lógica, la concentración, el enfoque y que en este caso buscamos que sea desde el punto de vista de la reflexión activista y también ayudar a mantener la atención y buscar un propósito de los niños, de las niñas y adolescentes.

- ¿De qué manera podemos colaborar al medio ambiente?

- Colaborar y cuidar el ambiente no requiere necesariamente grandes cambios ni grandes acciones, sino que desde nuestros propios lugares de trabajo, nuestras casas, colegios, escuelas y universidades podemos hacer pequeños gestos que pueden a contribuir a la protección de la Tierra. Pero lo más importante es que antes de consumir, hay que pensar en las 7 R del consumidor responsable: Reflexionar, darnos cuenta que las decisiones coherentes y pensadas antes de tomar cualquier tipo de acción es por lejos lo más importante. Decisiones como elegir la electromovilidad VS el auto, plantar o no un árbol, qué productos comprar si están o no envueltos en material nocivo.

La segunda es Rechazar: los productos que son tóxicos, los que no son reciclables, aquellos que fueron producidos muy lejos de nuestro ambiente generalmente tienen un gasto, una huella de carbono o una huella hídrica tremendamente alta.

La tercera es Reducir: significa que menos bienes, menos gastos, menos explotación de recursos naturales y menos contaminación de residuos es fundamental para proteger nuestro sistema.

Otra es la de Reutilización: buscamos prolongar la vida útil de los bienes y de las cosas que consumimos, porque contribuyen no sólo al ahorro doméstico sino que disminuyen el impacto ambiental. Reparar para Regalar y Reutilizar son claves a la hora de desarrollar el ingenio y de buscar que los productos no sean solamente de un sólo uso.

La siguiente es Reciclar: tenemos que saber que no el 100% de nuestros desechos son reciclables. Por lo tanto, el reciclaje sirve para disminuir el impacto, disminuir la huella ecológica. Sin embargo, es uno de los últimos pasos porque el reciclaje funciona muy bien en los países que están más desarrollados y que son capaces de procesar sus productos y sus desechos, al mismo grado y a la misma velocidad de su crecimiento.

La Redistribución: entre las comunidades, entre las comunas, entre los países, para que no existan impactos de nuestro consumo solamente en aquellas comunidades que son más vulnerables, que son aquellas personas que viven en villas, en lugares periféricos y por supuesto las especies, que son los más vulnerables de nuestro planeta y que son los primeros en ser afectados.

Por último, Reclamar: y aquí se hace presente el activismo. Es muy importante exigir alternativas de consumo, que nos ofrezcan los productos de varias formas.

