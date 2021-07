Conocé las mejores ofertas de Medio Año de PlayStation

Las ofertas de temporada siempre se presentan como uno de los mejores momentos para poder comprar aquellos juegos que te quedaron en la lista de deseos o bien aprovechar para acrecentar la juegoteca y estar cubiertos de horas de gaming de cara al futuro. En este caso, PlayStation celebra las ofertas de Medio Año, con descuentos importantísimos en títulos seleccionados de hasta el 70% tanto para juegos de PlayStation 4 como de PlayStation 5. Se trata de una propuesta con más de 800 juegos completos, además de una cantidad de contenidos adicionales y ediciones especiales que llevan el conteo de ítems en descuento a más de 1700.

Como siempre, te ofrecemos una sugerencia con los juegos que no deberías dejar pasar de la oferta ya sea por una cuestión excepcional de precios mejorados -como es el caso de varios exclusivos de PlayStation 5- o bien títulos que ofrecen muchas horas de calidad por poco dinero. Antes de empezar el repaso es conveniente recordar que los precios expresados en esta nota están en dólares americanos y con los descuentos aplicados, y para saber el costo final, se deberá calcular el valor por el precio del dólar oficial más los impuestos correspondientes. En casos muy puntuales, el ahorro es incluso mayor si son abonados al servicio PlayStation Plus. Dicho esto, empecemos.

Call of Duty: Black Ops Cold War - Lote Multigeneración (50% de descuento, US%34,99)

No queda mucho por decir de Call of Duty: Black Ops Cold War. El juego de acción en primera persona de Activision y Treyarch te sumerge en un conflicto armado ambientado en plena guerra fría, donde ofrece una campaña de estupendo ritmo y en nueva generación, ofrece un espectáculo visual digno de verse. Justamente en esto se destaca esta oferta: se trata del Lote Multigeneración que te da acceso a las versiones de PlayStation 4 y PlayStation 5, en caso de que ya tengas la consola y no tengas el juego, o bien quieras actualizar cuando la tengas. Es un gran precio para un bundle que suele salir mucho más caro.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (30% de descuento, US$34,99)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales se lanzará en simultáneo en PlayStation 4 y PlayStation 5. (Foto: Captura)

Como el original pero mejor. Miles Morales te lleva de regreso a Nueva York pero en una época festiva y con el ojo puesto en el barrio del Harlem, ya que jugamos con Miles Morales y su estilo característico de hacer las veces de hombre araña. La ciudad constituye un arenero que contiene las distracciones justas y necesarias, en una historia dinámica, humana, cálida, que refleja a la perfección las complicaciones en esto de ser un superhéroe. Sumamente recomendable si no lo jugaron. La oferta es para versiones de anterior y nueva generación.

Returnal (29% de descuento, US$49,69)

Varios de los exclusivos de PlayStation 5 se encuentran en pleno descuento y Returnal es uno de ellos. Sigue siendo uno de los mejores juegos del año y de los mejores juegos de acción en los últimos tiempos, además de ser el primero en el catálogo de la consola de nueva generación de Sony que mostró algunas de las características técnicas posibles sólo en esta plataforma. Una historia críptica, un planeta con biomas desconocidos y hostiles, alienígenas con un diseño soberbio y un ritmo avasallante son algunas de las bondades que tiene Returnal: título que todo poseedor de PlayStation 5 debería tener en su juegoteca.

Demon’s Souls (29% de descuento, US$49,69)

PlayStation 5 llegó al público con pocos exclusivos al inicio, pero los justos y necesarios. Y no existe mejor ejemplo que Demon’s Souls: la remake del primer juego que sentó las bases de un género y catapultó a From Software y Hidetaka Miyazaki a la fama como diseñador. En el caso de este título, se trata de una reimaginación que introduce mecánicas de toda la serie, ostenta un diseño reformulado en cada uno de los niveles que lo integra y explota a fondo las cualidades de PlayStation 5, su control y el sonido espacial. El resultado es una aventura brutal y demandante, que logra poner en valor la propuesta original a la vez que la rescata para el disfrute de nuevas generaciones: por esto es fundamental.

NBA 2K21 (72% de descuento, US$19,59)

Otra de las figuritas difíciles dentro del catálogo de PlayStation es NBA 2K21, particularmente en la versión de próxima generación. Se trata del mejor simulador de básquet disponible en la actualidad, como también una de las mejores representaciones deportivas que existen, cosa que a estas alturas constituye un rasgo de identidad de la franquicia. Con el advenimiento de la nueva versión de NBA 2K de este año, el descuento aplicado es muy elevado como para dejarlo pasar: si tienen PlayStation 5 están ante un fenómeno en materia técnica, además de la generosa cantidad de modos de juego que hay para disfrutar. En PlayStation 4 también está de oferta a 14 dólares.

Sekiro: Shadows Die Twice - Edición Juego del Año (35% de descuento, US$38,99)

De los creadores de Demon’s y Dark Souls tenemos Sekiro: Shadows Die Twice, juego que los consagró con el máximo galardón en The Game Awards en su edición de 2019. Se trata de una aventura de acción y RPG muy en la onda de Dark Souls ambientado en el Japón Feudal. La gran diferencia es que nos encontramos con una propuesta netamente orientada a un protagonista principal, con una idea narrativa mucho más clara, una personalidad propia y un ritmo más bien lineal. Esto no significa que se guarde nada en materia de desafío: es tanto o -por momentos- más difícil que los juegos míticos del estudio desarrollador. Así y todo, es una rotunda recomendación, particularmente si lo pueden jugar en PlayStation 5, donde pese a funcionar en modo retrocompatible, presenta diversas mejoras desde el punto de vista del rendimiento.

Metro Exodus (65% de descuento, US$13,99)

La culminación de una de las mejores trilogías de acción y horror también tiene un importantísimo descuento, doblemente válido si pensamos que hace cuestión de semanas, el estudio 4A Games resolvió actualizar el título para poder aprovechar la potencia de PlayStation 5, lo cual hace que se vea todavía más espectacular. Metro Exodus te ofrece una aventura de terror, acción y exploración en los subterráneos de moscú pero también en entornos inéditos para la franquicia que le sientan de maravillas a un título signado por la variedad, el dramatismo y momentos en los que además de disparar, tendrás que tomar decisiones pesadas que cambiarán el desenlace de la aventura.

Assassin’s Creed: The Ezio Collection (70% de descuento, US$11,99)

Ezio Auditore da Firenze es tal vez uno de los personajes más célebres e icónicos en la cultura del videojuego, nacido en la segunda entrega de Assassin’s Creed, dando lugar a una época de oro para una de las franquicias más longevas y prolíficas de la industria. Así, The Ezio Collection te da acceso a Assassin’s Creed 2, Brotherhood y Revelations, todos ellos remasterizados para PlayStation 4 y con todo el contenido adicional disponible. Esto se traduce no sólo en la posibilidad de jugar a los mejores exponentes de la aventura de acción y mundo abierto, sino también a decenas de horas de contenido de altísima calidad.

God of War Digital Deluxe Edition (50% de descuento, US$14,99)

Es cierto que God of War forma parte de la PlayStation Plus Collection, a la que tienen acceso los jugadores de PlayStation 5 abonados a PlayStation Plus. También es cierto que God of War es parte de los “clásicos” de la plataforma y cuenta con un precio preferencial, más bajo que el resto. Pero no si por alguna razón no disfrutaste de uno de los mejores títulos del catálogo de PlayStation 4 -que por cierto anda de maravillas en PlayStation 5- tal vez sea una buena idea hacerse con la edición Digital Deluxe, que incluye el juego y varios elementos cosméticos, además de un cómic digital, libreto digital y un tema dinámico de PlayStation 4. El regreso de Kratos conforma una aventura que define parte de la identidad de PlayStation, de ahí que es casi una obligación jugarla.

Assassin’s Creed Origins Gold Edition (80% de descuento, US$19,99)

Ya hablamos de Ezio y la trilogía clásica que sentó las bases de lo que es hoy Assassin’s Creed como franquicia, y ahora toca hablar del mejor exponente contemporáneo de la misma. Assassin’s Creed: Valhalla está muy bien y Odyssey es el mejor, pero fue Origins el que elevó la apuesta con un escenario masivo, personajes alucinantes, una historia madura, decenas de misiones principales y secundarias, además de la introducción de conceptos de rol hasta el momento inéditos. Con un descuento del 80% te llevas el juego principal, elementos cosméticos, el Pase de Temporada y uno de los títulos más generosos y redondos en la relación precio / horas / calidad / diversión que existen.

TEKKEN 7 - Edición Definitiva (85% de descuento, US$14,99)

Uno de los descuentos más fuertes de toda la oferta de Medio Año lo tiene TEKKEN 7: el juego de peleas en tres dimensiones que le devolvió la gloria a la franquicia, poniéndola además en la cúspide del panorama competitivo global. TEKKEN 7 requiere no sólo reflejos, sino también un gran sentido del espacio ya que combatir en las arenas que plantea no es para nada sencillo. Posee un ritmo vertiginoso, estupendo apartado técnico y una enorme cantidad de personajes para aprender a dominar y rankear lo más alto posible en sus modos online. TEKKEN es además una serie especial para PlayStation: su primera entrega fue uno de los grandes hitos de la primera PlayStation.

GRIS (60% de descuento, US$6,79)

GRIS es un juego de aventuras, puzzles y plataformas con una personalidad única y una propuesta narrativa signada por lo emotivo, destacada como una de las perlas contemporáneas del desarrollo independiente. Publicado por Devolver Digital y desarrollada por el estudio español Nomada Studio, este título te pone en la piel de una misteriosa joven llamada Gris, que deberá recuperar distintas habilidades y colores para superar cada uno de los niveles que componen el relato principal. Un juego de diseño único, con un nivel artístico soberbio y con una carga simbólica que te dejará pensando durante días después de haberlo terminado.

HITMAN 3 (50% de descuento, US$29,99)

Hitman es un juego eterno: es cierto que su última entrega tiene un principio y un final, pero en el juego de IO Interactive, pasar el nivel es sólo el comienzo. En Hitman, la propuesta es encarnar al Agente 47 para cometer asesinatos en distintos lugares del mundo. Cada nivel es un mundo abierto en sí mismo, los cuales van ganando en profundidad y matices, además de opciones de acción y mecánicas según los repetimos y jugamos una y otra vez. Se trata de una obra maestra del diseño a un precio insuperable.