Bloober Team responde a los rumores que lo vinculan a un nuevo Silent Hill

La existencia de una nueva entrega de Silent Hill es algo que se rumorea hace años, pero esta idea tomó muchísima fuerza desde que Bloober Team (Layers of Fear, Blair Witch, The Medium) dio señales de estar gravitando alrededor de dicha franquicia. Sin ir más lejos, The Medium -su última creación- no sólo constituye en muchos aspectos un enorme homenaje a la mítica franquicia de terror, sino que también emplea la dirección de sonido y banda sonora creada por Akira Yamaoka, justamente el compositor y director de varios de los juegos de Silent Hill.

Pero la conversación tomó un giro inesperado cuando el 30 de junio pasado, Konami anunció mediante un comunicado de prensa que había forjado una alianza estratégica con Bloober Team, con la idea de potenciar el desarrollo de títulos pertenecientes a franquicias establecidas, como también la búsqueda de nuevas direcciones y propiedades intelectuales. Los fans de Silent Hill explotaron en todas las redes sociales. Hideki Hayakawa, presidente de Konami declaró: “Proveemos contenidos de entretenimiento únicos, así como diferentes maneras de disfrutarlos con las últimas tecnologías. Nos esperan cambios drásticos en la estructura empresarial y entretenimiento digital. Por esto esperamos combinar las fortalezas de Bloober Team y las nuestras para generar contenido de alta calidad”.

The Medium guarda muchas similitudes con los títulos clásicos de la saga de Silent Hill.

El presidente de Bloober Team, Piotr Babieno, refirió por su parte que se encontraba muy entusiasmado y que la llegada de esta alianza es el fruto de un trabajo de muchos años de desarrollo puertas adentro del estudio, celebrando además la magnitud de la operación realizada, la cual los pone como aliados de una de las empresas más importantes de la industria del videojuego. Así las cosas, nuevos rumores y especulaciones no se hicieron esperar. Usuarios de Reddit y distintos foros descubrieron recientemente una serie de registros de propiedad intelectual por parte de Bloober Team, todos ellos en nombre clave -H2O, Black, Dum Spiro- de los cuales los fans aseguran que al menos dos están relacionados a Silent Hill.

Pero en una reciente entrevista con IGN, Tomasz Gawlikowski -Jefe de Marketing en Bloober Team- declaró que estos proyectos cambiaron drásticamente desde que se produjo el registro descubierto por los fans: “Las especulaciones en internet basadas en información vieja o incompleta suele llevar a teorías de lo más extrañas por parte de los jugadores” y agregó que muchos de esos proyectos iniciales encontraron financiamiento incluyendo a H2O, que luego se convirtió en Layers of Fear 2. Y continuó: “También hemos registrado otros dos proyectos, llamados Dum Spir y Black. Pero después de muchas iteraciones de Dum Spiro, llegamos a la conclusión de que no podemos cerrarlo de momento, al menos no en una forma que sea apropiada con respecto a la temática y ser a la vez comercialmente viable. Dum Spiro no está siendo desarrollado en este momento”.

Akira Yamaoka confirmó a principios de este año que estaba trabajando en Silent Hill. El clip de la entrevista fue eliminado de YouTube posteriormente.

También brindó información para el proyecto llamado “Black”: “De igual manera, el concepto inicial de Black también ha sido cancelado, y si bien seguimos desarrollando un juego bajo este nombre clave, es un proyecto muy distinto a lo que se pudo leer en la red en los últimos días”. Las palabras de Gawlikowski ponen fin a las especulaciones en un punto, pero lo cierto es que en ningún momento se menciona a Silent Hill ya sea como proyecto nuevo, colaboración, remasterización ni nada que se le parezca, como tampoco se niega la existencia del proyecto. Ahí está la clave de la esperanza que aún mantiene la comunidad.

Después de todo, el propio Akira Yamaoka confirmó en una entrevista a un medio a través de YouTube que había vuelto a trabajar en la franquicia de Silent Hill. Curiosamente, esta entrevista fue posteriormente eliminada. Definitivamente no está todo dicho con respecto a esta franquicia de terror: habrá que esperar a ver cuál es el destino final de este gigante dormido.