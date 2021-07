Ghost of Tsushima: Versión del Director llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 en agosto

Ghost of Tsushima: Versión del Director - Tráiler

Después de rumores, filtraciones, idas y vueltas, PlayStation confirmó finalmente la reedición de uno de sus títulos más populares de la generación pasada, Ghost of Tsushima. Bajo el subtítulo de “Versión del Director”, esta nueva edición incluirá una serie de mejoras de calidad de vida que afectan aspectos varios que abarcan desde la jugabilidad -con una nueva opción de fijar objetivo durante el combate- pasando por la accesibilidad -ahora se podrá reasignar botones y otros parámetros- y también detalles como la correcta sincronización de labios cuando se opta por utilizar audio japonés. Esta última opción será exclusiva de PlayStation 5, ya que Sucker Punch Productions utilizará el poder de la nueva generación para hacer renders en tiempo real, logrando así la ansiada sincronización.

La parte principal de esta edición sin embargo, tiene que ver con la Isla de Iki: una isla vecina a Tsushima que en aquel entonces también había sufrido una invasión por parte de los mongoles. ¿En qué se traduce esto para el juego? Se trata, desde luego, del primer contenido adicional para Ghost of Tsushima en forma de expansión. Esta nueva isla tendrá distintas características desde el punto de vista topográfico, pero también contendrá nuevos enemigos, animales, dispondrá de nuevas técnicas de combate, jefes y una línea narrativa completamente nueva. Tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5, este agregado incluye trofeos nuevos, para aquellos que gustan de completarlo todo al 100%.

Contenido extra y detalle de la nueva edición de Ghost of Tsushima.

Siguiendo con PlayStation 5, Ghost of Tsushima: Versión del Director contendrá mejoras exclusivas para la plataforma de nueva generación de Sony. Primero lo básico: tiempos de carga mejorados gracias al SSD de la consola. El título tendrá un soporte para resoluciones de hasta 4K apuntando a 60 cuadros por segundo de barrido y assets de alta resolución, lo cual dota a la acción de una suavidad y calidad hasta el momento desconocida para el juego. También habrá soporte extendido para las funciones hápticas del DualSense, tanto como para el gatillo resistivo, además de una puesta a punto sonora para aprovechar a fondo las cualidades del sistema Tempest 3D de sonido envolvente virtual -para el que necesitarán un par de auriculares que lo soporten, como los Pulse 3D. De momento no hay detalles sobre si tendrá funciones de trazado de rayos o no.

Para ambas versiones habrá nuevos modos de juego que Sucker Punch Productions promete revelar más adelante, cerca del lanzamiento del título. También habrá una opción para ocultar la alforja de flechas, algo que muchos miembros de la comunidad pidieron insistentemente a través de Twitter, lo cual da cuentas de la estrecha relación que hay entre el desarrollador y la comunidad, a quien agradecen y acreditan por muchas de las mejoras aplicadas a esta nueva versión en el posteo del PlayStation Blog.

La Isla de Iki plantea un nuevo territorio de juego cargado de novedades.

Ghost of Tsushima: Versión del Director llegará el 20 de agosto a PlayStation 4 y PlayStation 5. En esta última plataforma, se podrá reservar desde mañana a un costo de US $69.99 dólares, con lo que se tendrá acceso a la versión de PlayStation 4 para empezar a jugar y luego transferir el progreso cuando salga la reedición en la fecha marcada. En PlayStation 4 el costo de la edición completa será de US $59,99. Para aquellos que ya poseen el juego en PlayStation 4, pueden reservar la actualización a la Versión del Director por US $19,99 a la que tendrán acceso el 20 de agosto. Si tienen PlayStation 5 y ya poseen Ghost of Tsushima, la actualización costará US $29,99 dólares y estará disponible a partir del 20 de agosto, sin posibilidad de realizar reserva alguna.

También se podrá conseguir el título en formato físico. En los comercios adheridos, la reserva incluirá una mini banda sonora digital con canciones de la versión original del juego, dos canciones de la nueva isla, libro de arte conceptual con una selección de arte de Ghost of Tsushima e imágenes de arte conceptual de la Isla de Iki.