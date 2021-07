Conocé los juegos de julio de PlayStation Plus, el servicio de suscripción de PlayStation

Mes a mes, el catálogo de juegos disponibles en los servicios de suscripción se renueva con diversas propuestas. PlayStation Plus, el servicio de suscripción de PlayStation mediante el cual se accede al juego online y al guardado de datos en la nube, también ofrece una serie de títulos por mes incluidos en el abono y que estarán a disposición de los usuarios siempre y cuando la suscripción se mantenga activa. El mes pasado tuvo una oferta generosa, con juegos de primerísimo nivel de la talla de Star Wars: Squadrons y Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, entre otros.

Para julio, PlayStation vuelve a arremeter con un juego de PlayStation 5 y dos de PlayStation 4. No son estrenos pero sí títulos de muchísima calidad, como podemos observar a continuación.

A Plague Tale: Innocence (PS5)

El flamante estreno para PlayStation 5 no es otro que A Plague Tale: Innocence, el título de drama, acción y sigilo desarrollado por Asobo y publicado por Focus Home Interactive. Se trata de la versión de nueva generación del título, que ofrece mejoras en la resolución y texturas a 4K, 60 cuadros por segundo y tiempos de carga mejorados, como para darle un lavado de cara a un título que ya era despampanante cuando salió, dos años atrás.

La historia se centra en los hermanos Amicia y Hugo de Rune, hijos de una familia de nobles de Francia que se ven obligados a escapar de sus tierras natales en medio de una invasión inglesa, en lo que se conoció como La Guerra de los Cien Años. Desde luego, hay mucho más para deshilvanar de lo que parece en un principio en términos narrativos, como se puede descubrir a lo largo de sus episodios, repletos de drama, sigilo y una historia por completo envolvente y con una ambientación medieval perfecta. Es uno de los mejores juegos de 2019.

Call of Duty: Black Ops 4 (PS4)

Esta entrega de Call of Duty se desmarca del resto porque es la primera en no incluir un modo de campaña para un jugador tradicional y típico de la serie, enfocándose en la propuesta multijugador a lo largo de misiones especiales que permiten desarrollar y conocer a los Operadores: un concepto que también introdujo este juego y que quedó luego en la franquicia.

Como decíamos, Black Ops 4 no tiene campaña, pero viene con una tonelada de modos multijugador, misiones especiales y Black Out: la primera incursión al formato Battle Royale que devino en lo que hoy conocemos como Warzone. Black Ops 4 posee una gran cantidad de modalidades para disfrutar de su frenética jugabilidad, con amplias opciones para moverse y explorar cada uno de los estupendos niveles que incluye. ¿Lo mejor? Pese a tener unos años encima, sigue estando lleno de jugadores activos en sus servidores.

WWE 2K Battlegrounds (PS4)

WWE 2K20 no tuvo el éxito que 2K esperaba obtener de él, sino más bien todo lo contrario: fue recibido con duras críticas y rechazo por parte de los jugadores habituales y la prensa especializada. Por este motivo, el sucesor fue justamente WWE 2K Battlegrounds, un título desarrollado con el foco en el arcade, la jugabilidad sencilla y una nueva perspectiva con la idea de hacer un alto, para dar así un poco de aire a una serie que necesitaba el aire fresco.

La oferta se asemeja a la de NBA Playgrounds, sólo que en esta oportunidad la jugabilidad es todavía más desenfrenada e inmediata: brinda momentos agradables ni bien se empieza a jugar. Posee un modo carrera bastante completo y una cantidad generosa de modos multijugador para compartir incluso a la vieja usanza, con varios pads y en un mismo sofá. Lo único negativo es que muchos de sus aspectos están ligados a un gran número de microtransacciones: uno de los males que asolan a casi todos los títulos deportivos de 2K.

Pero no es lo único que tiene para ofrecer PlayStation Plus: Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown seguirá disponible para descargar hasta el 2 de agosto. Para los juegos de julio, la disponibilidad será desde el 5 de julio hasta el 2 de agosto inclusive. Por lo tanto, tendrán hasta el 5 de julio para descargar los títulos de PlayStation Plus de junio en caso de que no lo hayan hecho. PlayStation Plus, por su parte, tiene un 25% de descuento sobre el precio original gracias a las ofertas de temporada.