Conocé las mejores ofertas de videojuegos en las rebajas de temporada de PlayStation

PlayStation lanzó sus ofertas de temporada en la que se contabilizan más de 300 juegos combinados, además de una amplia disponibilidad de todo tipo de contenidos descargables, expansiones y DLCs para muchos de los títulos en rebaja. Bajo los nombres de “Ofertas Candentes” y “Rebajas Semestrales”, los jugadores tendrán la posibilidad de adquirir una gran selección de títulos que incluyen exclusivos, grandes juegos de terceros, juegos independientes y más.

Además de todo esto, los jugadores podrán adquirir la suscripción al servicio de PlayStation Plus con un 25% de descuento. Ofertas Candentes y Rebajas Semestrales estarán activas hasta el 7 de julio inclusive, mientras que la rebaja sobre el precio de la suscripción se mantendrá hasta el 9 de julio inclusive. Dicho esto, vamos a repasar algunos nombres que no hay que dejar de lado bajo ningún punto de vista, ya sea en PlayStation 4 como PlayStation 5. A modo de aclaración, los precios expresados en la nota son en dólares americanos y con el descuento aplicado, a los que hay que sumar los impuestos correspondientes de la compra con tarjeta.

Ofertas Candentes

La principal característica de las Ofertas Candentes es que todos los juegos que presenta se pueden comprar a menos de 20 dólares. Por esto es que la selección está más orientada a juegos clásicos de PlayStation 4 como el genial inFamous: Second Son (50% de descuento, US $9,99), o el brillante plataformero de Media Molecule, Little Big Planet 3 (50% de descuento, US 9,99). The Witcher 3 es uno de los mejores juegos de la generación pasada y presenta un descuento del 80%, quedando en US $7,99 en su versión base. Además de otros tanques a muy buen precio como Battlefield 1, Star Wars Battlefront y otros muy interesantes como los estupendos títulos de la saga Naruto, también hay muy buenos juegos independientes para considerar.

Delsin Rowe es el gran protagonista de inFamous: Second Son.

Forager es un juego de supervivencia, exploración y crafting en la onda de Terraria diseñado en nuestro país, de los mejores del género y se consigue a US $11,99 con un 40% de descuento. Hotline Miami Collection es el compendio que incluye a dos de los mejores juegos independientes repletos de acción y adrenalina, con un descuento del 75% y un precio de US $4,99. What Remains of Edith Finch es el epítome del medio en cuanto a jugabilidad en función de la narrativa, con una propuesta alucinante y se puede conseguir a sólo US $7,99, con un 60% de descuento. Otros excelentes títulos a tener en cuenta son The Swapper (80% de descuento, US $2,99), Dear Esther: Landmark Edition (80% de descuento, US $2,99) y RAD (75% de descuento, US $4,99).

Rebajas Semestrales

Para despedir el semestre y dar la bienvenida al verano -en el hemisferio norte al menos- PlayStation lanza las Rebajas Semestrales que se distinguen de la anterior oferta por la envergadura de los títulos que ofrece con descuentos. Se tratan de juegos más recientes y con nombres pesados, como por ejemplo Outriders, el shooter de acción futurista de Square Enix que tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5 se consigue con un descuento del 35% a US $38,99. Crash 4 es la estupenda última entrega protagonizada por el marsupial más querido en PlayStation, con un descuento del 40% y un costo de US $35,99. Electronic Arts tiene una selección de títulos disponibles como Star Wars Jedi: Fallen Order, Madden 21 y FIFA 21, todos en sus versiones de anterior y nueva generación y con descuentos que rondan entre un 50% y 70%, además de Battlefield V con un 90% de descuento, a un precio de US $3,99.

Mortal Kombat 11 es un excelente juego de peleas.

La saga Yakuza también presenta importantes descuentos de entre un 35% y 50% en todas sus ediciones, incluyendo los compendios de Yakuza Remastered Collection y Yakuza Origins Collection, entre otros. Mortal Kombat 11 y su expansión Aftermath presentan rebajas de un 70% y 60%, y precios de US $14,99 y US $15,99 respectivamente. Just Cause 4: Reloaded es una gran versión de un divertidísimo juego de mundo abierto, con un descuento del 80% y un precio de US $7.99. FUSER por su parte, presenta un descuento de un 25% y un precio de US $29.99 y lo vale: es la última creación de Harmonix, los padres de Guitar Hero, y es una experiencia alucinante. Otros títulos a tener en cuenta son Fallout 4 (50% de descuento, US $14,99), Assassin’s Creed Odyssey: Ultimate Edition (75% de descuento, US $29,99) o el genial RPG de Obsidian, The Outer Worlds (67% de descuento, US $19,79).

La cantidad de juegos en ambas ofertas es tan grande que es imposible abarcar toda su propuesta. En la nota mencionamos algunos nombres destacados ya sea por el descuento, por la propuesta, o por la relación entre calidad, horas de juego y costo de admisión. Sin embargo, pueden visitar el sitio oficial de PlayStation Argentina, donde en la sección de “Ofertas” podrán encontrar todos los títulos y contenidos descargables disponibles en cada una de las promociones.