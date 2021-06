Bloodborne es el juego de PlayStation más jugado en PC, gracias a PlayStation Now

Bloodborne es el exclusivo de PlayStation más jugado en PC a través de la plataforma PlayStation Now: el servicio de suscripción de PlayStation que permite a los suscriptores jugar a una serie de títulos vía streaming o en algunos casos, descargarlos. De este modo, Sony pone en las manos de los jugadores una colección de juegos de distintas generaciones de PlayStation en plataformas donde estos juegos son imposibles de conseguir: tal es el caso de Bloodborne, el exclusivo de PlayStation al que muchos consideran como el mejor juego de From Software.

Al tratarse de un exclusivo, la posibilidad de jugarlo a través del servicio de streaming en PC constituye de por sí una oportunidad difícil de rechazar, tal como lo demuestran los números que hizo público Sony. Estos datos surgen del uso de la plataforma y se corresponden con el segundo trimestre del año corriente, es decir del 1 de marzo al 1 de junio. Los resultados indican que Bloodborne es el juego más jugado por los suscriptores, acompañado de otros exclusivos de consolas PlayStation como Horizon: Zero Dawn y The Last of Us. Es llamativo que en el caso de Horizon, los suscriptores optan por el streaming antes que abonar por el acceso al juego, ya que se trata de uno de los casos en los que el título en cuestión posee una adaptación hecha y derecha para PC.

Bloodborne es uno de los juegos más aclamados y exitosos de From Software.

Marvel’s Avengers es otro de los juegos más jugados junto con Detroit: Become Human, ambos con sus contrapartidas de PC correspondientes. Para completar la información, en PlayStation 4 y PlayStation 5, tanto en formato descarga como por streaming, los juegos más populares fueron Marvel ‘s Avengers, Horizon: Zero Dawn, Call of Duty: Black Ops III, F1 2020 y WWE 2K19. Nuevamente se repite el patrón de juegos incluso gratuitos en PlayStation Plus como el caso de Horizon: Zero Dawn, donde se lo pudo conseguir gratuitamente como parte del programa Play at Home, hace algunas semanas. Así mismo, sugieren en el posteo aprovechar y jugar a Marvel’s Avengers y Jump Force, por ejemplo, puesto que estarán disponibles en la plataforma hasta el 2 de agosto del corriente.

Pero lo más interesante llega de la mano de la especulación, puesto que según un jugador conocido como “Navtra” -responsable entre otras cosas de la información filtrada de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin y la remake de Life is Strange- Sony tiene planes todavía mayores para Bloodborne, que van mucho más allá de poder jugarlo a través del sistema de streaming. En concreto, Navtra afirma que Bloodborne llegará a la nueva generación de PlayStation en una edición que podría presentar cambios estructurales en el juego de From Software, como también mejoras sustanciales desde el punto de vista técnico: una suerte de “reimaginación”. Lo más curioso sin embargo, es el dato que afirma que esta nueva versión de Bloodborne no estará a cargo ni de From Software como tampoco de BluePoint Games -responsables de la remake de Dark Souls- por lo que habrá que esperar para tener datos más precisos.

Bloodborne es protagonista indiscutido en PlayStation Now

Por lo pronto, aquellos que deseen jugar Bloodborne en PC pueden hacerlo sin ningún problema a través de PlayStation Now: una plataforma que poco a poco empieza a alinearse con la nueva estrategia de Sony en lo que al gaming en PC se refiere, particularmente con la gran anticipación del público por poder jugar aquellos juegos exclusivos que hicieron de PlayStation 4 la consola más popular y más vendida de la anterior generación. Con estas buenas señales que Sony lee a través de la telemetría originada por PlayStation Now, está claro que la estrategia de desembarco en PC seguirá creciendo de forma exponencial.